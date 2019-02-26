Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: суд у справі Зайцевої та Дронова. Чи буде сьогодні вирок обвинуваченим і скільки дадуть; обіцяного перерахунку не було – і знову можуть відключити від тепла. Жителі Сміли вкотре вийшли на протест; їжа і комуналка – ось основні витрати українців. Куди йдуть наші гроші – а чому мало приділяємо уваги.

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