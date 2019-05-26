Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.05.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.05.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія не збирається звільняти українських моряків. Ігноруючи рішення трибуналу ООН з морського права; після півроку на передовій – на Рівненщину повернулися розвідники оперативного командування захід; стрибайте – він витримає. Факти перевірили на міцність новий пішохідний міст у столиці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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