Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті, внаслідок обстрілів, загинув український воїн. Ворог застосовує заборонені великі калібри; негода наробила лиха в 9 областях України. Знеструмлено вісімсот населених пунктів; в Україні і далі меншає хворих на Covid. Минулої доби зафіксували 756 нових випадків. Водночас медики не виключають нової хвилі епідемії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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