Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні найнижчий за півтора року показник смертності від Covid-19 – за добу померло двоє людей. Водночас, МОЗ дозволить змішувати вакцини для ревакцинації; 11 обстрілів за добу – російські найманці збільшили кількість атак на передовій; повені не полишають Європу – затопило британську столицю. Затоплено автомагістралі та станції метро. А на Сардинії вирують лісові пожежі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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