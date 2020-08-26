Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.08.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже два дні в Україні фіксують понад 1 600 нових випадків зараження на коронавірус; бойовики порушили тишу на Донбасі; тисячі протестувальників у Білорусі святкували День незалежності, а їх розганяли сльозогінним газом; негода в Україні знеструмила 139 населених пунктів.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2020-08-26
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