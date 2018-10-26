Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ніч на промці: як бойовики атакували район Авдіївки; чи безпечно в українських навчальних закладах; українці на Іграх нескорених стали другими у штовханні ядра та в стрільбі з лука.

Опубліковано Жовтень, 26 в 13:29



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.