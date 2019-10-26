Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє поранених на фронті, останні зведення з передової; Україна готується перейти на зимовий час, чи потрібно досі берегти цю традицію; успішний бізнесмен і щедрий благодійник, Факти згадують Ніколу Терещенка і його вклад у розбудову Києва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.