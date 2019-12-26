Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Європі газ – Україні транзит: Нафтогаз і Газпром сьогодні проведуть остаточні переговори щодо газової угоди; мільйони людей вийшли на майдани країни з вимогою чесних виборів – сьогодні 15 років, як перемогла Помаранчева революція; вони просять людських умов навчання – чотири сотні дітей в одній зі шкіл Прикарпаття вчаться у небезпечних і непристосованих приміщеннях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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