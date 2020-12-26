Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні більшає госпіталізацій людей з коронавірусом; на Донбасі українські військові відкривали вогонь у відповідь, бойовики чотири рази порушили перемир’я і поцілили снарядом у мирних людей; як простими речами створити навколо себе затишок, гармонію та позитивний настрій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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