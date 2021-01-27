Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у мережу потрапили фото донецької катівні Ізоляція; в Україні погіршується погода; ситуація з коронавірусом; історії тих, хто опанував українську мову; триває Всесвітній економічний форум, відомий як Давоський; 27 січня Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту; в Індонезії виверження вулкана Мерапі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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