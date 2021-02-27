Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Прикарпаття б’є рекорди за кількістю інфікованих на Covid. Напередодні в Україні понад 8 тис. нових хворих; 7 років від початку окупації Росією – історії тих, хто за тисячу кілометрів від дому продовжують боротьбу за свій Крим; Volkswagen у п’ятірці найбільш популярних авто в Україні. За що цей бренд так шанують вітчизняні водії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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