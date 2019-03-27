Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.03.2019)

акти ICTV – останні новини України та світу на 27.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: засніжило в Україні. Чи надовго повернулася зима і яка ситуація у містах і на дорогах; деокупація, звільнення бранців, доля кримських татар. В Європарламенті обговорювали п’ять років анексії Криму; хто цього року отримає відзнаку Омеляна Ковча.

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