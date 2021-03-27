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Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: через весняне потепління, ми вкотре попереджаємо про небезпеку виходу на кригу. Щодня на водоймах гинуть люди; 10 років на посаді глави Української Греко-Католицької церкви. Святослав Шевчук розповів про найдраматичніші та найприємніші моменти, які пережив під час свого служіння; Міжнародний день театру. Про нові формати вистав та зміни під час пандемії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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