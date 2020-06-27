Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 948 нових випадків зараження коронавірусом, за добу 24 людини померли; людство активно шукає вакцину проти Covid-19, але чи вдасться це зробити, якнайшвидше; одного бойовика знищено ще двох окупантів поранено – російські найманці дев’ять разів цілили по наших позиціях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.