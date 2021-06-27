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Олена Баранова |

Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україну накрили дощі та грози. Лише за добу знеструмлено 400 населених пунктів. Грози, град та вітер сьогодні прогнозують у Києві; усього 450 нових випадків Covid виявили в Україні, а от світом шириться штам Дельта і навіть вакцинованим радять носити маски; екстремальні перегони на Прикарпатті і перемога Ломаченка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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