Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: без втрат на фронті, понад 20 ворожих атак; був пластик – стала тротуарна плитка, як на Вінниччині громада почала переробляти сміття; невідомі факти про відомого на весь світ мандрівника Миколу Миклухо-Маклая.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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