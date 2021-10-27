Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.10.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.10.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нові подробиці трагічної аварії у Харкові: підозюваного 16 річного водія затримано; з суботи ще в семи областях запроваджують особливий режим; на фронті загинув український воїн і ще один поранений; ера Меркель офіційно завершена; Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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