Факти ICTV — Випуск 12:45 (27.11.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.11.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за добу на фронті Україна має бойові втрати та поранених, а вояки не передовій відчувають, що противник активно готується до активних дій; країна сьогодні шанує жертв Голодомору – українці та нині на генетичному рівні відчувають увесь жах тієї трагедії – вона досі живе в наших звичках; Байден занепокоєний заявами про переворот в Україні; вибух газу на Миколаївщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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