Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 12 людей загинули, серед півсотні постраждалих двоє українців – у нас остання інформація про авіатрощу в Казахстані; будівельна афера у Харкові, 600 родин лишилися без обіцяного житла; готовий на 70%, але до Нового року відкрити не встигають – на добудову Шулявського мосту треба ще два-три тижні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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