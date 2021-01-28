Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.01.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: південь України засипає снігом; в Україні понад 5 тис. інфікованих коронавірусом; ситуація на фронті; як світ бореться з парниковими газами; прокуратура Парижа затримала 9 підозрюваних у побитті українського підлітка; сенатор Берні Сандерс заробив майже $2 млн на товарах зі своїм фото.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-01-28
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