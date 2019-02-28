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Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.02.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 28.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хоч зірку з неба – аби проголосували. Чому кандидати в президенти обіцяють іноді фантастичні речі, і чому українці їм вірять; робот-пилосос. Вигідний чи зайвий? Як обрати і чи варто витрачати гроші на цей девайс; як в Угорщині погашенням кредиту стимулюють народжувати 3-х дітей.

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