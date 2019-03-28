Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вибух і пожежа на газовій заправці в Кропивницькому. Четверо постраждалих; в Одесі нещадно забудовують легендарний Французький бульвар. Як зупинити будівельне свавілля; як отримати компенсацію від держави за платні садки і гуртки вашої дитини.

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