Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики знову обстріляли наші позиції біля Золотого-4; у Чернігові спалах гепатиту, на лікарняних ліжках 16 учнів однієї зі шкіл міста; скандал з перевізниками на Луганщині, там 70% маршрутників працюють нелегально.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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