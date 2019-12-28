Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вирок трьом обвинуваченим у теракті у Харкові – довічне ув’язнення, але їх звільнили в рамках обміну; на передовій російські бойовики ведуть активні дії. Один український військовий поранений; технічна несправність, погані погодні умови або помилка пілота – слідчі в Казахстані висунули три головні версії авіатрощі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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