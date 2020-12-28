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Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: скасовувати чи переносити посилений січневий локдаун ніхто не буде. МОЗ прогнозує збільшення числа хворих після свят і сезонний спалах грипу; сім обстрілів за добу – ворог продовжує порушувати перемир’я; на кожного депутата понад 4 млн грн на рік і це без зарплати; слизькі траси, мокрий сніг та штормовий вітер – сьогодні у трьох областях України прогнозують різке погіршення погодних умов.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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