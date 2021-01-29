Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коли припинить сніжити в Україні; сім місяців родина померлого від коронавірусу черкаського хірурга Олега Гайди добивається справедливості і державної компенсації; чому в Україні можна уникнути покарання за смертельну ДТП; 29 січня Україна вшановує полеглих героїв у бою під Крутами.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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