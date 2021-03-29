Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус в Україні; МОЗ ще раз закликао українців вакцинуватися; у Чехії виявили новий штам коронавірусу; у Верховній Раді готують закон проти зрадників України; у Суецькому каналі частково зняли з мілини контейнер, що блокував шлях; як будують енергозберігаючі будинки; а також погода на весну.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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