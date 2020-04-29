Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нова хвиля пожеж на Житомирщині, вогонь дістався Поліського природного заповідника; підприємці малого та середнього бізнесу пікетують Кабінет міністрів; людей з онкологією та рідкісними хворобами залишили без ліків.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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