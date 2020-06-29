Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.06.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову повінь на Закарпатті, регіон тільки оговтується від попередніх масштабних підтоплень; кількість хворих на коронавірус в Україні зменшилась до 646 недужих; у Харкові намагалися зам’яти смертельну ДТП, рідні загиблого домагаються правди; у столиці проводять незвичні екскурсії наосліп.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-06-29
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