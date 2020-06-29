Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову повінь на Закарпатті, регіон тільки оговтується від попередніх масштабних підтоплень; кількість хворих на коронавірус в Україні зменшилась до 646 недужих; у Харкові намагалися зам’яти смертельну ДТП, рідні загиблого домагаються правди; у столиці проводять незвичні екскурсії наосліп.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (27.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 12:45 (27.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (27.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (26.06.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (26.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.06.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.06.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка