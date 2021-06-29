Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.06.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада розглядає у другому читанні законопроект про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів; у Харківському Бюро судмедекспертиз за гроші підробляють документи; чим загрожує людству глобальне потепління; збірна України готується до матчу зі Швецією.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-06-29
Теги: Факти 12.45, Факти ICTV