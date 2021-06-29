Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада розглядає у другому читанні законопроект про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів; у Харківському Бюро судмедекспертиз за гроші підробляють документи; чим загрожує людству глобальне потепління; збірна України готується до матчу зі Швецією.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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