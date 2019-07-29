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Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від ранку на фронті тиша, але до цього ворог вкотре порушував режим тиші; уже четверо вбитих і 15 постраждалих – у Каліфорнії невідомий відкрив стрілянину на фестивалі їжі; відкритий сучасний Льодовий палац у Калуші на Прикарпатті, не працює, бо льоду немає; потужних землетрусів на планеті ставатиме дедалі більше.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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