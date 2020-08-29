Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус забирає дедалі більше життів, а все через нехтування карантинними правилами; розстріл наших хлопців у зеленому коридорі під Іловайськом. Ми вшановуємо пам’ять загиблих воїнів; гуцули поза часом. Французький фотограф захоплений українськими горянами і світлини з ними покаже в Луврі.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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