Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: хода пам’яті жертв Бабиного Яру, 78 років початку масових розстрілів нацистами євреїв у Києві; масштабний вишкіл підрозділів територіальної оборони на Закарпатті; каштановий бум, за скільки у Києві можна здати плоди кінського каштана.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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