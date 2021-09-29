Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.09.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Запорізькій області знайшли унікальні скіфські експонати; проект про поезію українських класиків від Марії Бурмаки; Зеленський про роковини Бабиного Яру; у всіх школах України до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру відбувся Національний урок пам’яті; Шериф Вернидуба сенсаційно обіграв Реал у Лізі чемпіонів.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-09-29
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