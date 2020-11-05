Факти ICTV – Випуск 12:45 (29.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: жертв вибуху на газорозподільній станції під Харковом вже троє, від опіків у лікарні померла ще одна людина; в Україні більше 7 тис. нових випадків коронавірусу; ЄС не виключає призупинення безвізу для України через скандальне рішення Конституційного Суду, а президент терміново збирає РНБО; одночасно НАБУ закриває більше сотні корупційних справ.

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