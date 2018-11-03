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Факти ICTV – Випуск 12:45 (3.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 3.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 22 обстріли наших позицій і один бойовик поранений – остання інформація з передової; перші результати візиту президента в Туреччину – Петро Порошенко та Варфоломій уклали угоду; до Києва їдуть експерти МВФ, будуть радити українцям, як правильно на наступний рік  кошторис країни скласти.

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