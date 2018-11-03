Факти ICTV – Випуск 12:45 (3.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 3.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 22 обстріли наших позицій і один бойовик поранений – остання інформація з передової; перші результати візиту президента в Туреччину – Петро Порошенко та Варфоломій уклали угоду; до Києва їдуть експерти МВФ, будуть радити українцям, як правильно на наступний рік кошторис країни скласти.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-03
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