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Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 30.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від ранку в Україні зафіксували нові випадки захворювання на коронавірус. Зросла і кількість смертей; в регіонах країни обмежують рух транспорту і частково перекривають дороги – ми знаємо, де саме. На Закарпатті та Вінниччині вже не всюди проїдеш; ринок землі, бюджет та антикризові законопроекти – в парламенті визначались з питаннями на позачергову сесію; тринадцять обстрілів за добу – російські найманці поранили двох наших захисників. Водночас, українське військо активно готується до членства в НАТО.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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