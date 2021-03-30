Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.03.2021)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада збирається на позачергове засідання; ситуація з коронавірусом в Україні та світі; чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун; у США до середини квітня обіцяють щепити 90% дорослого населення; в Україні підвищують пенсійний вік для жінок до 60 років; вулкан в Ісландії став туристичною принадою.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.
2021-03-30
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