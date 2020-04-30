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Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні різке зростання кількості інфікованих на коронавірус – 540 випадків за добу; рятуючи людей від коронавірусу лікарі столичної лікарні №8 залишились без спецзахисту; Верховна Рада має проголосувати за спрощення розгляду поправок; ще три осередки загоряння виявили вогнеборці у лісах Житомирщини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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