Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 706 нових хворих на Covid-19 в Україні. Найбільше на Львівщині; кілометрові черги, купа туристів. Цими вихідними в Одесі відпочивало пів України. Як триває карантинно-курортний сезон; децентралізація триває. Для чого в Україні хочуть втричі зменшити кількість районів; полуниця з Хорохорина. На Волині цілим селом вирощують солодку ягоду. Як полуничний бізнес зменшив відтік заробітчан.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.