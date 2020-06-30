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Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 706 нових хворих на Covid-19 в Україні. Найбільше на Львівщині; кілометрові черги, купа туристів. Цими вихідними в Одесі відпочивало пів України. Як триває карантинно-курортний сезон; децентралізація триває. Для чого в Україні хочуть втричі зменшити кількість районів; полуниця з Хорохорина. На Волині цілим селом вирощують солодку ягоду. Як полуничний бізнес зменшив відтік заробітчан.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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