Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна в полоні негоди, оголошено штормове попередження; на передовій один поранений, ворог активно провокує наших військових; рейтинги Путіна падають, а Сполучені Штати готують Москві ще один новий пакет санкцій; варварська вирубка харківських лісів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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