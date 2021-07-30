Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже п’ятий день поспіль росте кількість нових хворих на коронавірус в Україні. Також вчені з’ясували, що штам Дельта заразний, як вітрянка; нові цифри загиблих від пожеж у Туреччині – вогонь забрав чотири життя; у Рівному визволяли заручників. Служба безпеки влаштувала у місті військові навчання.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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