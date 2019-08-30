Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: переговори про обмін полоненими тривають, що відомо про звільнення українських бранців Кремля; нова Рада і новий Кабмін; трагедія в Дрогобичі, хто винен в обвалі; чому ринок зйомних квартир в Україні в тіні і чи можливо його звідти вивести.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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