Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.09.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: окупанти активно застосовують заборонену зброю на Донбасі; Сполучені Штати готують блокаду російських поставок нафти на Близький Схід; від завтра водії зобов’язані за містом вмикати фари.

Опубліковано Вересень, 30 в 14:26



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