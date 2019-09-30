Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зросла активність на фронті – за добу 26 обстрілів; провокація Кремля в Норвегії – на Шпіцбергені та материковій частині країни, висадилися російські спецпризначенці; уряд готовий презентувати програму країни на 5 років. Водночас, гральний бізнес з вулиць приберуть; усі, хто потребує субсидії, її отримає, але статки перевірятимуть пильніше – у Фактах спеціальний репортаж до опалювального сезону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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