Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: програма, про яку мріяли породіллі, не має прориву – розбудова перинатальних центрів зупинилася; в Одесі нещадно забудовують Гагарінське плато; львівські активісти врятували лелек.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-30
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