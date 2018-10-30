Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: програма, про яку мріяли породіллі, не має прориву – розбудова перинатальних центрів зупинилася; в Одесі нещадно забудовують Гагарінське плато; львівські активісти врятували лелек.

Опубліковано Жовтень, 30 в 13:45



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