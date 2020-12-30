Факти ICTV – Випуск 12:45 (30.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: відповідальність за брехню в деклараціях повертається. В Україні відновлена Робота НАЗК; чотири місяці без сімейного лікаря. На Черкащині громада з чотирьох тисяч людей під час пандемії лишилася без медичної допомоги; школа з ризиком для життя на Рівненщині. Чому учні мусять вчитися в аварійних умовах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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