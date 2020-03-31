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Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 31.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: від коронавірусу в Україні померли вже 13 людей. Виявлено 548 випадків зараження, а у світі вірус підхопило майже 800 тис. людей; покарання за порушення карантину – в українських містах правоохоронці починають штрафувати безпечних людей; маємо втрати на фронті – через обстріли російських бойовиків, загинув український військовий. Ще троє поранено.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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