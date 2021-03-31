Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.03.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.03.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рекорд смертності від коронавірусу в Україні; в МОЗ розповіли, яких вакцин та скільки очікує Україна найближчим часом; хто забруднює річку Уди в Харьківській області; як проходить вакцинація у світі; уряд Чехії ігнорує попередження розвідки про небезпеку співпраці з Росією в атомній галузі; як позбутись синдрому відкладеного життя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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