Факти ICTV – Випуск 12:45 (31.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог знову обстріляв позиції українських військових на передовій; захоплених росіянами моряків можуть відпустити вже до жовтня; через негоду в Україні постраждало 50 населених пунктів, у деяких регіонах, вітер валив дерева та зривав покрівлі з будинків; два місяці від резонансного вбивства 5-ти річного Кирила з Переяслав-Хмельницького.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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